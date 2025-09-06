La Diputación de Zamora licita las obras de adecuación del Antiguo Palacio Provincial por 446.250 euros

Imagen de archivo de la Diputación de Zamora - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras de accesibilidad y adecuación del Antiguo Palacio Provincial, situado en la calle Ramos Carrión, con un presupuesto base de 446.250 euros, financiados íntegramente con fondos propios para el ejercicio 2025.

El proyecto contempla la adecuación de tres despachos que se destinarán a la Oficina de Turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora, así como la creación de un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible, con el fin de mejorar la accesibilidad y funcionalidad de este edificio histórico.

La contratación se lleva a cabo mediante el procedimiento abierto simplificado, que agiliza la tramitación y favorece la concurrencia de las empresas interesadas, según ha detallado la Diputación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las ofertas deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público antes del 25 de septiembre de 2025, a las 23.59 horas.

Tras su aprobación inicial el pasado mes de mayo, el proyecto fue sometido a un plazo de exposición pública de veinte días hábiles mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y el Tablón de Anuncios.

Al no haberse presentado alegaciones, se ha considerado automáticamente aprobado de forma definitiva, lo que ha permitido avanzar en el proceso de licitación.

Con esta actuación, la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con la accesibilidad universal y la conservación del patrimonio, impulsando la apertura del Antiguo Palacio Provincial a la ciudadanía.

Se trata de la primera fase de un plan más amplio de modernización del edificio, que comenzará con la eliminación de las barreras arquitectónicas que han limitado hasta ahora su uso público.