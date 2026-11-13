Diputación de Zamora presenta la campaña 'Zamora 2027, El Camino Interior' para impulsar sus rutas jacobeas

Faúndez, durante la presentación de la campaña en Intur. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha presentado este viernes en la vigesimonovena edición de la Feria de Turismo de Interior (Intur) la campaña 'Zamora 2027, El Camino Interior', una iniciativa con la que el Patronato Provincial de Turismo busca impulsar los cinco caminos jacobeos que recorren la provincia con vistas al próximo Año Santo Compostelano.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, han dado a conocer la programación en el expositor propio de 150 metros cuadrados con el que participa en el recinto ferial vallisoletano hasta este domingo, un espacio que también ha visitado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Con este proyecto, la Diputación pretende aprovechar el Xacobeo 2027 para dar a conocer la "riqueza patrimonial, natural, cultural y gastronómica" del territorio a través de los más de 500 kilómetros de recorrido que suman las cinco rutas jacobeas provinciales.

El expositor cuenta con cinco grandes lonas dedicadas a cada itinerario con imágenes representativas: la Catedral de Zamora para la Vía de la Plata -declarada recientemente Bien de Interés Cultural-, el templo de San Pedro de la Nave para el Camino Portugués, el monasterio de San Martín de Castañeda para el Sanabrés, el Pórtico de la Majestad de la Colegiata de Toro para el de Levante y la iglesia de Santa Marta de Tera para el Matritense.

Junto a la promoción jacobea, el espacio zamorano reserva un área específica para 'PanFest 2027', el evento internacional que convertirá a Zamora en capital mundial del pan y de la cultura panadera, así como zonas destinadas a la promoción y degustación de productos agroalimentarios amparados bajo la marca 'Zamora es Calidad'.

ESTRATEGIA PROMOCIONAL

Por otro lado, la participación en la feria marca el inicio de una estrategia promocional que incluirá la adquisición de credenciales oficiales expedidas por la Oficina de Acogida al Peregrino de Santiago de Compostela para su distribución gratuita en oficinas de turismo y albergues.

Asimismo, el Patronato acometerá labores de desbroce y mejora de la señalización en los caminos y organizará viajes de familiarización dirigidos a medios de comunicación y agencias de viajes en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero.

La programación de actividades en el expositor incluye presentaciones institucionales de los ayuntamientos de Toro y Zamora, catas de productos de la tierra y de la Ruta del Vino de Zamora, así como talleres micológicos, gastroliterarios y de alfarería tradicional a lo largo de las tres jornadas del certamen.