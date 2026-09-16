Diputaciónde Valladolid destina 451.329 euros en ayuda a la concilación, apoyo a familias y deportistas de la provincia

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid ha dado el visto bueno a la resolución de diferentes ayudas de apoyo a las familias, a la conciliación, a los mayores y a los deportistas con un importe total de 451.329,5 euros.

De este modo, la Comisión ha resuelto la nueva línea de subvenciones, una novedad de este año, destinada a que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes doten de grupos electrógenos a las residencias de mayores de la provincia. Para ello se han destinado 70.000 euros.

Esta nueva línea de ayudas se creó tras el apagón sufrido en España el 28 de abril de 2025, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico en residencias de mayores ante posibles incidencias eléctricas.

Las ayudas permitirán financiar hasta el 80 del coste de adquisición e instalación de los equipos, con un máximo de 10.000 euros por entidad local, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como ascensores, iluminación de emergencia, equipos de oxígeno o sistemas de refrigeración.

APOYO A LAS FAMILIAS Y CONCILIACIÓN.

La Comisión ha dictaminado favorablemente igualmente la resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para el sostenimiento de escuelas infantiles de 0 a 3 años de titularidad municipal, en la que la Diputación invierte 215.000 euros destinados a contribuir a los gastos de funcionamiento de estos 17 centros educativos y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en el medio rural.

Asimismo, se ha resuelto la convocatoria de ayudas destinadas a formación y conciliación de la vida familiar, personal y laboral para personas residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes, en la que se han destinado 23.513 euros de las que se beneficiarán 25 familias de la provincia.

Por otra parte, se han resuelto las convocatorias de ayudas económicas destinadas a favorecer la asistencia de personas con capacidad diversa a campamentos o actividades de ocio y tiempo libre durante el verano por una cuantía de 14.616,50 euros.

DEPORTISTAS DE ÉLITE y CAPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

La Comisión también ha resuelto la convocatoria de ayudas económicas destinadas a deportistas destacados de la provincia, en la que se han invertido 85.000 euros que ayudarán a 113 deportistas empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes y que han participado en 2025 en competiciones de alto nivel.

Por último, también se ha dado el visto bueno a la resolución de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Valladolid con menos de 20.000 habitantes para la organización y financiación de campeonatos o torneos de ámbito nacional o internacional que se celebren en su término municipal durante el año 2026, a esta subvención se han destinado 43.200 euros que se repartirán entre 26 campeonatos.