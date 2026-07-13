El director de Incendios destaca el comienzo "exigente" de la campaña y pide la colaboración ciudadana

Archivo - Helicóptero bombardero continúa con la tareas de extinción para sofocar el incendio forestal. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez, ha destacado el comienzo "exigente" que ha tenido la presente campaña de incendios y ha puesto en valor la buena respuesta del operativo Infocal para evitar que alguno de los numerosos fuegos de este principio de verano se convierta en un "gran incendio".

Asimismo, ha recordado la necesidad de la coordinación entre todas las administraciones para afrontar estas emergencias y ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para evitar situaciones de riesgo que provoquen nuevos fuegos.

Ángel Sánchez ha señalado que a lo largo de este fin de semana han intervenido en 75 incendios forestales con una actuación "rápida y contundente" para evitar que estos lleguen a provocar un "gran siniestro".

En concreto, el director general ha informado de que existen incendios activos y, dentro de ellos, dos declarados de nivel uno en Caboalles y Guimara, en la provincia de León y ha precisado que se trata de fuegos de alta montaña que van a precisar medios aéreos con personal a pie de tierra para intentar sofocarlos "cuanto antes".

El responsable autonómico ha insistido en la importancia de valorar el esfuerzo del operativo ante un inicio de campaña "muy exigente", y ha reiterado que es "esencial" la colaboración de todas las administraciones para poder afrontar con éxito estas situaciones de emergencia.

Por otra parte, ha manifestado que el operativo Infocal que coordinan desde la Junta de Castilla y León actúa con "rapidez" e interviene en todas las emergencias para evitar estos grandes incendios.

En este sentido, ha advertido de que se debe ser consciente de que "queda mucho verano", ya que la estación acaba de empezar y todavía restan más de tres meses de época de peligro alto (EPA). Finalmente, el director general ha remarcado que se deben extremar las medidas de precaución para evitar situaciones de riesgo y ha concluido con un llamamiento permanente a la "colaboración de los ciudadanos".