La directora de Ética de Ilunión abre el día 16 el nuevo curso del Foro de Empresarios de CyL y Fundación Schola

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, Ana María López Sanz Román, será la encarga de inaugurar el nuevo curso del Foro de Empresarios de Castilla y León y Fundación Schola el próximo 16 de octubre.

El acto se celebrará en el hotel AC Santa Ana, a partir de las 19.30 horas con una ponencia de Sanz Román que lleva por título 'El caso Ilunión, una forma diferente de hacer empresa'.

San Román es doctora en Filosofía, miembro del Comité de Dirección de Ilunion, además de ser vicepresidentade la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (Dirse?. Igualmente, figura en el top cien de mujeres líderes en 2024.

Sanz Román explicará el modelo empresarial de Ilunión, que se apoya en cuatro pilares com son personas, transformación, excelencia y sostenibilidad con el objetivo de "construir un mundo mejor con todos incluidos".