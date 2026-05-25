Los directos de 42 artistas y grupos protagonizan el Palencia Sonora, que espera congregar a 20.000 espectadores

Presentación de Palencia Sonora - EUROPA PRESS

PALENCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los directos de 42 artistas y grupos protagonizarán la vigésimo tercera edición del festival Palencia Sonora, cuyo cartel encabezan Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana y Xoel López, esta cita musical, que se celebrará entre el 11 y el 14 de junio, prevé superar los 20.000 espectadores, lo que supondrá un récord de participación para el evento.

La programación principal de los conciertos tendrá como recinto el Parque del Sotillo, aunque las actividades se extenderán a otros puntos de la capital palentina como el Parque del Salón, la Plaza Pío XII, la Plaza Mayor, la Plaza de San Miguel, la Plaza de San Pablo, la Plaza Mariano Timón y el bar Universonoro.

Los organizadores han destacado durante la presentación que la ocupación hotelera de la ciudad y de su alfoz ya se encuentra completa al cien por cien para ese fin de semana. El festival contará además con las actuaciones de Marlena, Los Estanques, El Canijo del Jerez, Throes + The Shine, Depresión Sonora, La Paloma y Repion. Los promotores han insistido en que Palencia Sonora recibirá a grupos consagrados y artistas emergentes con el objetivo de confeccionar un cartel heterogéneo que apuesta por la variedad de estilos.

A esta lista de nombres se sumarán Joe Crepúsculo, Hoonine, El Nido, Dulzaro, Calequi y Las Panteras, Rosalinda Galán, Las Petunias, Sobrezero y Juventude. Asimismo, participarán Éxtasis, Fontán, Oslo Ovnies, Corte! y Rocío Torío.

El apartado electrónico estará cubierto en el escenario de La Isla por una amplia nómina de DJs formada por Yung Prado, Brava, LaMia Mari, Yahaira, Say Yes Dj, Brian de Calma, Menina, Popi & Sito, Mediocre Dj y Sara Ro, a los que se unirán las sesiones de Champú Azul, Lykkelau, Laritazz y La Deve Chacho en el Bar Universonoro.

Como novedades y propuestas paralelas, la organización ha diseñado un programa relacionado con el arte urbano, la performance, la danza, la música tradicional, propuestas familiares e infantiles y gastronomía.

Entre estas actividades destaca el tradicional concierto 'Música de altura' y el festival Modesto Sonoro, junto a iniciativas solidarias. Por último, el Parque del Sotillo dispondrá de un amplio espacio dedicado a la restauración, el comercio y los servicios, donde el público podrá acceder a una variada oferta gastronómica y a una zona de mercadillo con marcas y proyectos de moda independientes.

Palencia Sonora cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia y el sello Palencia Gastronómica, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. El festival cuenta, además, con el apoyo de la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, Volvo Cars Palausa y Vibra Mahou. Finalmente, suma la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y Zenit Ingeniería.