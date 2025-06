La disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, opción clara para "reflexionar", según Transportes

El alcalde alega ahora para no apoyar los pasos de Ariza al "caos circulatorio" que se crearía su se ejecutan a la vez que Daniel Del Olmo

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha planteado este jueves, tras una reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad de la que ha salido con una sensación de "frustración", una reflexión "honesta" sobre la "utilidad" de esta entidad dado que no se avanza en los asuntos recogidos en el convenio y ha propuesto darse un tiempo hasta "la vuelta del verano" para volverse a reunir con la opción "clara" de avanzar en la disolución.

Así lo ha señalado Santano este jueves después de la reunión del Consejo de Administración de la SVAV, celebrada en las dependencias de la Estación Campo Grande de Valladolid durante una hora y media y en la que no se han alcanzado acuerdos más allá de las cuestiones de funcionamiento ordinario y contabilidad.

El representante ministerial ha reconocido que plantea esa reflexión como una "advertencia" al Ayuntamiento de Valladolid porque considera que si todos ellos fueran "honestos" no tendría sentido continuar con una sociedad en la que la mitad de los socios --el Consistorio y la Junta de Castilla y León-- no quiere desarrollar el convenio que tienen firmado y que, ha recordado, es de obligatorio cumplimiento para todos, incluido el Ayuntamiento.

Santano ha considerado "un poco precipitado" hablar de disolución, pero ha considerado evidente que el Ayuntamiento debe ser consciente de que cuando una sociedad "no es útil para la ciudad de Valladolid" debe plantearse "qué hacer con ella" y "una de las opciones, claramente, es avanzar en la disolución".

Pero ha aclarado que "no es una decisión tomada", antes de advertir de que las decisiones se toman "por acción o por omisión" de modo que entiende que si algún socio no permite tomarlas "también está tomando una decisión".

Sobre esa posible extinción de la sociedad, el alcalde de la ciudad la ha planteado como algo sobre lo que se hablaría "a la vuelta del verano", pero él ha recalcado que ni el Ayuntamiento ni la Junta quieren que se disuelva la entidad.

Al trasladar los medios de comunicación este planteamiento a José Antonio Santano, ha apostillado que el alcalde "entiende lo que quiere entender" pero ha recordado que es algo que "no sólo se le ha dicho en esta ocasión" porque consideran que "ésto no es bueno para Valladolid".

LOS PASOS DE ARIZA

El principal punto de desencuentro este jueves, dentro de un amplio orden del día, ha sido la aprobación de la licitación de tres pasos subterráneos bajo las vías en el entorno de Ariza, presupuestados en 21 millones de euros.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que no han apoyado su ejecución "en este momento" porque consideran "prioritario" abordar ahora una solución a la conexión sobre las vías en la calle Daniel del Olmo, algo que asevera que si no se ejecuta de la mano de la Sociedad se llevará a cabo con fondos propios del Consistorio, y ambas obras, así como la remodelación de la estación Campo Grande proyectada por Adif no deberían coincidir, a juicio del Ayuntamiento, porque generarían un "caos circulatorio".

"Todo a la vez no lo podemos acometer, tenemos que ir por partes. Y este Ayuntamiento ha expresado que la prioridad es atacar Daniel del Olmo y creo que todo el mundo sepa entender que tengamos una prioridad porque entendemos que es lo mejor para los vecinos", ha insistido en referencia al viaducto que desde dos años tiene restringido el tráfico a vehículos de más de dos toneladas por eje.

Por el momento, según Carnero, el Ministerio de Transportes ha señalado que "se podrá estudiar y analizar" la posibilidad de incluir la actuación en los proyectos de la SVAV, pero eso para él no es "un viso temporal" por lo que ha insistido en que "si no lo hace la sociedad" lo acometerá el Ayuntamiento, como recuerda que ha acometido recientemente la actuación en el viaducto de Arco de Ladrillo.

"EXCUSAS"

A José Antonio Santano esas explicaciones le parecen "un conejo de la chistera" que se ha sacado Carnero para "parar" los proyectos de Ariza, pues ha defendido que las entidades ministeriales han cumplido el "compromiso" que asevera que les "impuso" el alcalde el pasado mes de marzo para apoyar los nuevos pasos si en primer lugar se desmantelaba la vía de Ariza. Algo que el secretario asegura que ya se ha producido tras la reciente entrada en funcionamiento del primer ramal de la variante de Mercancías, y que en ese punto el Ayuntamiento apoyaría la licitación de los pasos subterráneos.

Pero ahora, lamenta, se han encontrado con "un alcalde y un Ayuntamiento muro" que han dicho que no lo aprueban con argumentos que considera "más bien una excusa más". "El argumento para no avanzar en estas inversiones es un hipotético caos circulatorio que en ningún caso ha justificado, ni con un informe, ni con ningún tipo de documento del ayuntamiento", ha apuntado Santano.

De hecho, el secretario de Estado ha apostillado que "todos" los informes del Ayuntamiento sobre estos tres proyectos que han recibido en los últimos meses son "favorables" a la ejecución de las conexiones.

"La sociedad, en este momento, es frustrante para la ciudad de Valladolid y no permite que los proyectos que podrían aportar más calidad de vida a los vallisoletanos se puedan materializar", ha lamentado el secretario de Estado, que ha definido la situación como "una pena" ya que hay proyectos pendientes de abordar y "100 millones de euros" en los fondos de la sociedad, además del proyecto de la estación de Campo Grande presentado por Adif y el alcalde "sólo quiere parar estas actuaciones".

ESTUDIO MULTICRITERIO

Por otro lado, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa en la reunión la realización de un "estudio multicriterio" que analice la viabilidad de ejecutar el soterramiento mediante la técnica de muros-pantalla --la excavación de una gran zanja a lo largo del recorrido ferroviario para posteriormente cubrir la parte superior con losa--, pero ha señalado que esa posibilidad ha sido desestimada por las entidades del Ministerio de Transportes.

También, asegura, han señalado la "necesidad" de trabajar en una modificación del convenio del año 2017 para modificar el objeto y volver a plantear el soterramiento de las vías y en ambos casos la respuesta ha sido que no.

"En lo que yo interpreto una total y absoluta falta de diálogo", ha enfatizado el alcalde 'popular', que ha lamentado que el Ministerio "sigue en el no diálogo" cuando defiende que este tipo de sociedades "tienen que transitar a través del diálogo".

Al inicio de la reunión se han concentrado frente a la estación Campo Grande varias decenas de personas convocadas por la Plataforma a favor del Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid, a los que Jesús Julio Carnero ha saludado antes de participar en el Consejo de Administración.