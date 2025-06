VTLP critica la actitud "obstruccionista" del alcalde en la SVAV y avisa de que si se disuelve llevará a la "ruina"

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana, Rocío Anguita, ha criticado la actitud "obstruccionista" del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, tras la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cuya disolución se plantearía tras el verano, lo que a su juicio llevaría al Consistorio a la "quiebra" y a la "parálisis total" de la ciudad.

Anguita se ha expresado así tras la reunión de la SVAV, en la que el principal punto de desencuentro este jueves, dentro de un amplio orden del día, ha sido la aprobación de la licitación de tres pasos subterráneos bajo las vías en el entorno de Ariza, presupuestados en 21 millones de euros.

Esto ha llevado al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, a pedir una reflexión "honesta" sobre la "utilidad" de esta entidad dado que no se avanza en los asuntos recogidos en el convenio y ha propuesto darse un tiempo hasta "la vuelta del verano" para volverse a reunir con la opción "clara" de avanzar en la disolución.

A este respecto, la portavoz de VTLP ha advertido de que la actitud del alcalde de querer parar "todas las obras de integración", incluidos los tres pasos del entorno de Ariza, va a llevar "a la parálisis total de la ciudad y a la ruina del Ayuntamiento".

Rocío Anguita ha afirmado que estos pasos, cuya ejecución se debatía en la Sociedad, están ya preparados y "no tienen ni crean ningún problema circulatorio en la ciudad", pero no se deja avanzar en ninguna de estas obras.

PAGO DE DEUDA

Así, considera que esta situación llevará a que en septiembre el Ministerio plantee la disolución de la SVAV "porque no tiene sentido seguir en una Sociedad cuyo objetivo no se está cumpliendo", pero ha advertido de que si ocurriera eso habría que poner la parte que corresponde al Ayuntamiento para pagar 400 euros de deuda pendiente.

"Eso significa que el Ayuntamiento va a dar en ruina y no vamos a poder hacer inversiones en los próximos tres, cuatro, cinco años en nuestra ciudad ni para cambiar un bordillo porque tenemos que pagar nuestra parte en la disolución de la Sociedad", ha aseverado la concejal.

Por ello, ha insistido en que la "actitud obstruccionista" del alcalde a lo único que lleva es "a que la ciudad no avanza, no avanza en los pasos de integración, tampoco avanza en lo que necesita con las obras de Daniel del Olmo" que tampoco tiene "ni siquiera preparadas".

Amnguita ha apuntado que al alcalde le interesa "otro proyecto" que es el soterramiento, "que no está en ningún sitio" y para lo que no hay "ningún proyecto" ni "proyección" y que no se sabe como se pagaría. "Pero sigue obcecado en ese proyecto y nos lleva a todos al desastre", ha añadido la portavoz de VTLP, que ha afirmado que "Valladolid va al desastre total con este alcalde y la Junta le acompaña, le aplaude y vota con ellos para hundir la ciudad de Valladolid".

Rocío Anguita cree que "urge tomar medidas" para que el alcalde salga de la situción en la que está "metido" y a la que ha llevado a la ciudad. "Peor no nos puede ir porque desde luego estamos sumidos en la parálisis total sin un proyecto de ciudad, sin saber hacia dónde vamos y bloqueando todo lo que había encima de la mesa", ha concluido.