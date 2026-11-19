BURGOS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autor de asestar varias cuchilladas a un Policía Nacional en Medina del Campo (Valladolid) ha pasado a disposición judicial y, probablemente, prestará declaración a lo largo de esta.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en Burgos a pregunta de los medios sobre los hechos ocurridos el pasado martes en la Comisaría Provincial de la citada localidad y que tiene en la UCI de Valladolid al agente.

Al respecto, Sen ha aclarado "informaciones" que han salido en los medios para rechazar que la víctima se encontrara solo, en ese momento, en dependencias policiales. "Efectivamente, esta persona estaba haciendo su trabajo en la unidad de recogida de denuncias, pero estaba acompañado por otros tres compañeros. Por lo tanto en ese momento en el momento en el que se ha producido esa agresión no se encontraba solo. Es necesario aclararlo, no se encontraba solo", ha reiterado.

Al hilo de estas palabras, ha avanzado que el detenido se ha puesto a disposición judicial y, "seguramente hoy", el juzgado "que corresponde" le tomará declaración. Sen ha incidido en que se está llevando una "intensa investigación" para esclarecer los hechos y que para ello, será "muy importante" la declaración del agente, al tiempo que ha anticipado que se revisarán las medidas y protocolos de seguridad para que esta situación "no se vuelva a repetir".

HECHOS

Los hechos se produjeron el pasado martes cuando el ahora detenido accedió a las dependencias policiales portando un cuchillo sorprendiendo a los cuatro funcionarios que se encontraban allí y, de forma extremadamente violenta, atacó a un agente uniformado de la Policía Nacional, asestándole varias puñaladas que le ocasionaron lesiones de gravedad.

Durante la agresión se produjo un intenso forcejeo entre el funcionario policial y el agresor, Adrián L.M, en el transcurso del cual el agente realizó dos disparos reglamentarios con su arma de dotación. Uno de los proyectiles alcanzó al atacante en un brazo, provocándole lesiones de carácter leve.

A pesar de ello, el agresor logró apoderarse del arma reglamentaria del policía y abandonar precipitadamente las dependencias policiales, dejando al funcionario gravemente herido. De forma inmediata se activó un amplio dispositivo policial que permitió la localización y detención del presunto autor apenas unos minutos después de los hechos por parte de agentes de la Policía Nacional de Medina del Campo.

El detenido fue posteriormente trasladado a la Comisaría Provincial de Valladolid, donde ha permanecido custodiado en dependencias policiales.

Por su parte, el agente herido fue atendido inmediatamente por los tres funcionarios que se encontraban en las dependencias policiales y que avisaron al servicio de emergencias 112 de Castilla y León quienes, tras una primera atención en el lugar de los hechos, procedieron a su traslado al Hospital Comarcal de Medina del Campo donde recibió asistencia médica especializada. Finalmente, fue derivado al Clínico de Valladolid, en concreto a la Unidad de Cuidados Intensivos.