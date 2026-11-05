A disposición judicial dos mujeres en Zamora pilladas con speed y una báscula en la estación de autobuses

Un agente de la Policía Nacional en la estación de autobuses de Zamora. - POLICÍA NACIONAL

ZAMORA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a dos mujeres a las que detuvo en la estación de autobuses de Zamora por un presunto delito contra la salud pública tras intervenirle 11 gramos de una sustancia estupefaciente, supuestamente 'speed', y una báscula de precisión.

Los hechos se desarrollaron pasadas las doce de la mañana, cuando los agentes policiales que realizaban labores de prevención de la delincuencia en el interior de la estación de autobuses de la ciudad, observaron dos mujeres en el andén.

Ambas mantenían una actitud vigilante, prestando especial atención a los movimientos de las personas que transitaban por las instalaciones. Ante estas circunstancias, procedieron a identificarlas y realizar un registro personal, localizando la droga y el instrumento de pesaje, señalan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Ante estos indicios, la cantidad de droga intervenida, bien escondida en una prenda de cabeza y la presencia de la báscula de precisión, hacen sospechar que la sustancia podría estar destinada a su distribución y posterior venta a terceras personas, por lo que procedieron a su detención y traslado a la Comisaría de Policía.

Una vez finalizadas las diligencias policiales las detenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Primera Instancia, en funciones de guardia de Zamora.