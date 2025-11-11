A disposición judicial tras matar a su hermano con arma blanca durante una discusión familiar en Ponferrada (León)

Archivo - Fachada del Complejo Asistencial de León - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra a disposición judicial después de matar a su hermano durante una discusión familiar ocurrida el pasado domingo en Ponferrada (León).

Los hechos se produjeron en la tarde del domingo en el barrio de Cuatrovientos, de la citada localidad, cuando una discusión entre dos hermanos finalizó con uno de ellos herido muy grave por arma blanca.

Fue el propio agresor el que avisó primero al 1-1-2 y con posterioridad a la Policía Nacional para relatar los hechos. La víctima fue trasladada al Hospital de León donde falleció ayer a las 21.30 horas.

El detenido fue conducido a dependencias de la comisaría de Policía el mismo día de los hechos para ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ponferrada que se encontraba en funciones de guardia.

La investigación, según confirman desde la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, continúan abiertas.