A disposición judicial y retirada de carnet por conducción temeraria en Burgos

BURGOS, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos ha puesto a disposición judicial y ha retirado el carnet a un varón de 59 años como presunto autor de un delito de conducción temeraria.

Los hechos ocurrieron semanas atrás, cuando la Central Operativa de Tráfico (COTA) recibió diversas llamadas que alertaban sobre la presencia de un turismo circulando de forma errática en la carretera N-120, entre las localidades de Ibeas de Juarros y Belorado.

Debido a la gravedad de los hechos, se dio aviso de inmediato al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, encargado de iniciar la investigación e instruir las correspondientes diligencias, señalan desde la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Las primeras actuaciones policiales permitieron verificar de forma fehaciente que el vehículo implicado había realizado en reiteradas ocasiones movimientos zigzagueantes, atravesando la línea continua, invadiendo el carril contrario y adelantando sin respetar la distancia de seguridad, lo que suponía un riesgo constante tanto para la integridad física de su ocupante como para la del resto de conductores que transitaban por la vía.

La valoración global de estas maniobras, caracterizadas por su perfil impredecible, irregular y antirreglamentario, hizo que los investigadores vieran claros indicios de la existencia de un delito de conducción temeraria recogido en nuestro Código Penal, que contempla penas para "quienes conduzcan con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas" de hasta dos años de prisión.

Como consecuencia, las indagaciones desarrolladas a continuación por los agentes han permitido identificar, localizar y poner al presunto autor de los hechos a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Burgos, que ya ha ordenado la retirada de su permiso de conducir.