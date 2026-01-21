Dispositivo especial de tráfico por la tractorada que recorre este miércoles León capital

Archivo - Imagen de archivo de agricultores y tractores en una manifestación durante las protestas del sector en las carreteras españolas en febrero de 2024, en Ponferrada (León). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LEÓN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha establecido un dispositivo especial de vigilancia, control y gestión del tráfico con motivo de la manifestación convocada esta mañana por el sector agrario en León en la que se estima la participación de unos 70 tractores acompañados de alrededor de 500 personas.

Habrá afecciones en la circulación y cortes de tráfico en las vías por las que discurrirá la protesta, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En concreto, la marcha saldrá a las 10.00 horas del estacionamiento del Estado Reino de León con el siguiente itinerario: Ingeniero Sáenz de Miera, Avenida Palencia, plaza Guzmán, República Argentina, San Francisco, Independencia, Plaza Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos y Plaza de la Inmaculada.

La salida de los vehículos se efectuará por la Plaza de la Inmaculada, Avenida de Roma, Avenida Palencia e Ingeniero Sáenz de Miera y está prevista para las 15.00 horas.