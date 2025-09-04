Un dispositivo velará por la seguridad de los asistentes a las Jornadas Medievales de Ávila

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en la plaza de la Catedral, junto al subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, de cara a las Jornadas Medievales de Ávila - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo compuesto por Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil velará por la seguridad de los asistentes a las XXVIII Jornadas Medievales de Ávila - La Ciudad de las Tres Culturas, que arrancan este jueves.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en la plaza de la Catedral, junto al subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, donde ambos han recordado que en años anteriores esta cita turística ha superado los 100.000 habitantes.

El operativo que se pone en marcha "es de los más importantes que ejecuta Policía Nacional en la ciudad", tal como ha señalado el subdelegado del Gobierno, para incidir en que el dispositivo no se limita al mercado, sino que comienza unas jornadas antes, mientras que, en el transcurso de las jornadas medievales, se cuenta con policías tanto de uniforme como de paisano.

Precisamente, en el PMA se ubicará el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de las jornadas, mientras el dispositivo del Ayuntamiento de Ávila desarrollará más de 250 servicios de Policía Local, a los que se sumarán los servicios reforzados de Bomberos y Protección Civil.

Todos estos servicios se potenciarán de forma paralela a los de limpieza, turismo y servicios a la ciudad, ha señalado el Consistorio.

Además de las patrullas móviles, para garantizar la atención sanitaria a los asistentes, habrá puntos de atención de Protección Civil con voluntarios, enfermeros y técnicos en emergencias sanitarias en la plaza de la Catedral, plaza de Zurraquín, plaza del Rastro, jardín de San Vicente y Mercado Grande.

También se instalará un punto de atención de este servicio en el atrio de San Isidro cuando se desarrollen los torneos medievales, dotados con el material necesario para prestar soporte vital básico y avanzado, además de con desfibriladores semiautomáticos (DESA). Estos puestos, igualmente serán los lugares donde se distribuirán las pulseras identificativas para menores, personas con discapacidad o vulnerables.

El mercado medieval de Ávila se desarrollará desde este jueves hasta el domingo 7 de septiembre en esta edición que amplía en una jornada su celebración y alcanza más espacios extramuros, como la ladera del lienzo norte de la muralla o las plazas de Nalvillos e Italia.

En este contexto, Sánchez Cabrera ha destacado la colaboración institucional que se desarrolla en el operativo que se pone en marcha durante la celebración de las jornadas, que abarcan las más de 150 actividades fijas programadas y también el control y vigilancia de todos los espacios en los que se cuenta con más de 300 puestos instalados.