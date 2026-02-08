El dispositivo de vialidad invernal limpia de nieve 690 kilómetros de las carreteras provinciales de Ávila - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de vialidad invernal de la Diputación de Ávila ha limpiado de nieve 690 kilómetros de de un total de 82 carreteras de la red provincial, según ha destacado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press

En concreto, se han esparcido 15 toneladas de fundentes a lo largo de 171 kilómetros de 37 carreteras de la Zona I de la provincia (La Moraña y Sierra de Ávila), donde las acumulaciones han estado entre los cinco y los diez centímetros de espesor.

En la Zona II de la provincia (centro, Piedrahíta-Barco-Gredos y Valle del Tiétar), nueve camiones han vertido 75.000 kilos de sal en 519 kilómetros de 45 carreteras, donde se han registrado espesores de 25-30 centímetros, aunque en algunos ventisqueros frente a los que ha actuado la maquinaria de la Diputación se ha llegado a acumular un metro de nieve.

El diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Félix Álvarez, ha subrayado "quizá más que nunca", el agradecimiento a los trabajadores que han salido a las carreteras con el doloroso recuerdo del operario del dispositivo de la Subdelegación del Gobierno fallecido el sábado en accidente en el Puerto del Pico, y a cuya familia, amigos y compañeros ha trasladado su "más sentido pésame".

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas de cinco centímtetros de espesor en el Sistema Central de Ávila, a partir de 1.000 metros de altitud, entre las 18.00 y las 23.59 horas de este domingo.

Además, el aviso de nivel amarillo por deshielos en el Sistema Central de Ávila estará vigente desde las 12.00 horas del mediodía hasta la medianoche del lunes.