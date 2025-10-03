La División San Marcial ofrecerá un concierto en el Palacio de la Audiencia de Soria el 9 de octubre

SORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Defensa de Soria organiza el próximo 9 de octubre un concierto ofrecido por la Unidad de Música de la División San Marcial de Burgos.

La cita está programada a las 19.00 horas en el palacio de La Audiencia y será gratuito, si bien para el control de los aforos es necesario retirar la invitación en la sede de la Subdelegación, en horario de 9.00 a 14.00, en la Avenida Duques de Soria, 16.

Durante la presentación de la jornada musical, el subdelegado de Defensa en Soria, el coronel Ángel Esparza, ha agradecido al Ayuntamiento la cesión de la Audiencia y ha explicado que no habrá apertura de taquillas el día del concierto, por lo que se repartirán las invitaciones gratuitas a partir del lunes 6 de octubre en la Dubdelegación de Defensa.

Esparza ha subrayado la importancia de la música para los ejércitos, primero, para dar órdenes en el campo de batalla. Posteriormente, incluso, para guiar con toques el horario militar, lo que sucede todavía hoy en día y, "en su su máxima expresión", como son las paradas y desfiles, que se realzan con unidades musicales como la de San Marcial.

En representación del Ayuntamiento de Soria, el concejal Eder García ha querido agradecer a la Subdelegación su esfuerzo por organizar actividades que comparten con la ciudadanía.

Por su parte, el responsable de la unidad musical, el capitán José Javier Bascoy, ha desgranado el programa del concierto con música variada, no solo militar, que interpretarán los 25 músicos de la formación.

Así, se interpretará el pasodoble originario de la Unidad titulado 'Ronda en Castilla', de R. Dorado. Se pasará por música más clásica como 'La Italiana en Argel' de Rossini y obras más modernas como el 'Alvamar Overture' de Barnes. No faltará la zarzuela, con 'El Príncipe Carnaval' de José Serrano, bandas sonoras como 'Indiana Jones', temas populares de Abba, y un guiño final para el público local, con 'Soria, gloria de España'.