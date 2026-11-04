La divulgación científica toma el 7 de noviembre el Teatro Carrión en la novena edición de Naukas Valladolid

Presentación de la novena edición de Naukas en el Palacio de Santa Cruz. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá este sábado, 7 de noviembre, la novena edición de Naukas Valladolid, el mayor evento gratuito de divulgación científica para todos los públicos que, por primera vez, se celebrará en el teatro Carrión debido al aumento de asistentes. Las charlas serán entre las 10.30 y 13.00 horas, mientras que, por la tarde, el horario será de 17.00 a 20.00 horas.

Bajo el lema 'La ciencia del futuro', doce investigadores de reconocido prestigio ofrecerán charlas sobre cuestiones relacionadas con la alimentación, la inteligencia artificial, la psicología, la meteorología, el arte o la explotación espacial. Cuatro de los divulgadores pertenecen a la comunidad investigadora de la Universidad de Valladolid, con representación de sus campus de Palencia, Soria y la capital vallisoletana.

Participarán Manuel Gómez, con la charla 'Del pan de antes, al pan del futuro'; María Teresa Sánchez Nieto, con 'Metáforas. El ADN oculto en la realidad social', así como Alejandro de Miguel Álvaro, con 'Cómo crear un Darth Vader. Manual psicólogico forense de instrucciones'.

Además se unirán los divulgadores cuyo objetivo es explicar desafíos y posibilidades del futuro, entre ellos, José Miguel Viñas 'Divulgamateo'; Clara Peñalver, que presentará 'Enfundados'; Toño Fragua, que reflexionará sobre cómo ha cambiado nuestra visión del futuro; y Miguel Ángel Cajigal 'El Barroquista', quien explorará las vanguardias artísticas que imaginaron el mañana.

Se sumarán a la intervención Laura Morán, que hablará sobre inteligencia artificial; Sara Barja, que planteará cuánto futuro cabe en un material; Gemma del caño 'Farmagemma', que analizará cómo será el supermercado en el futuro; y Pedro León, encargado de cerrar el encuentro con una reflexión sobre por qué los seres humanos no deberíamos viajar a Marte.

La presentación oficial ha tenido lugar este miércoles en el Palacio de Santa Cruz con la presencia de la rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés; la diputada provincial delegada de Educación y Cultura, Yolanda Marta Burgoa, y el empresario teatral, Enrique Cornejo.

El evento está organizado, como ha explicado Garcés, por la asociación Naukas y la Universidad de Valladolid a través de su Fundación y del Parque Científico, junto con la Diputación de Valladolid e Iniciativas Teatrales Enrique Cornejo.

La propia Garcés ha destacado que "Naukas procede del nombre ruso 'nauka', lo que significa ciencia", y ha subrayado que el propósito de la iniciativa es acercar el conocimiento científico con un lenguaje claro, sonoro y comprensible para cualquier persona.

Por su parte, Burgoa ha defendido el apoyo de la Diputación desde los inicios del proyecto y ha vinculado la divulgación científica con el futuro de los 225 municipios de la provincia. "El talento no entiende de códigos postales", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado la importancia de que los estudiantes y los habitantes del medio rural puedan acceder a este conocimiento.

En este mismo sentido, Enrique Cornejo, empresario teatral y colaborador del evento, ha agradecido la implicación de la Universidad de Valladolid y la Diputación y ha valorado que Naukas convierta la ciencia en un espectáculo cultural accesible. "Valladolid puede presumir de conjunto de cultura" en muchos ámbitos, ha sentenciado.