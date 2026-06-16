El divulgador y periodista Ibán Yarza recibe el Panfest Award 2026 en el marco del Congreso de Panes y Harinas de Zamora

Entrega del Panfest Award 2026. - PANFEST

ZAMORA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El divulgador y periodista Ibán Yarza ha recibido el Panfest Award 2026, un galardón que reconoce la labor de personas del sector por su contribución a la mejora de la calidad del pan y las harinas, así como la puesta en valor de este producto esencial.

El premio se ha entregado en el marco de la celebración de PanFest, el I Congreso Internacional de Panes y Harinas que tiene lugar del 14 al 16 de junio en Zamora, en cuyo marco se impulsa la creación del PanFest Award, un premio que pretende reconocer el trabajo de artesanos, empresarios o divulgadores del mundo del pan con el fin de otorgar a este producto el prestigio y la calidad que se merece.

La organización considera que Ibán Yarza reúne estos méritos y considera que su contribución al prestigio del pan y a la comunicación de los valores, no solo nutricionales sino también culturales de este producto han sido claves en la concesión del galardón que reconoce su trayectoria como el gran divulgador del pan en España.

Yarza es uno de los referentes en el panorama del pan artesano en España gracias a su trabajo en libros y programas de televisión. Sus escritos e intervenciones en medios de comunicación han acercado el mundo del pan artesano al gran público, compartiendo su conocimiento de la elaboración del pan en casa y poniendo en valor el producto tradicional, han informado a Europa Press fuentes de Caja Rural de Zamora, que impulsa el Congreso.

El galardonado es autor del libro de pan más vendido de España ('Pan casero'), de la obra de referencia sobre el pan tradicional en España ('Pan de pueblo') y del manual más completo para elaborar pan en casa ('100 Recetas de pan de pueblo').

Más allá de sus publicaciones y apariciones mediáticas, Ibán Yarza desempeña también un destacado papel en la formación a través de cursos y colaboraciones que realiza tanto en España como en América.

DIVULGACIÓN

El trabajo de este periodista durante las dos últimas décadas ha impulsado una auténtica revolución en relación con la concepción que el gran público tiene sobre el pan.

En este sentido, la organización del Congreso ha apuntado que gracias a Yarza se conoce de la masa madre o la fermentación lenta, conceptos que permiten entender el valor del pan artesano frente a las elaboraciones industriales y estandarizadas que poco a poco fueron ganando terreno en varios establecimientos.

"Por todo ello y porque su papel ha sido determinante en la recuperación del prestigio social y gastronómico del pan en España, por ello PanFest le ha otorgado este premio PanFest Adwards 2026", ha señalado.