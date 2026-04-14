Una docena de historiadores y diplomáticos repasarán en Valladolid el 6 y 7 de mayo la figura del Conde de Gondomar

Los historiadores Javier Burrieza y Diego Herrero, coordinadores del foro sobre el Conde de Gondomar, junto a la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid será escenario los días 6 y 7 de mayo de un foro en el que se repasará la figura de Diego Sarmiento de Acuña, primer Conde de Gondomar, muy ligado a la capital vallisoletana y que será objeto de análisis y memoria por parte de una docena de historiadores y diplomáticos, entre ellos el exministro y exembajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo-Figueroa; y el exdiplomático Inoncenio Arias.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado el foro "internacional" con el lema 'Diplomacia, coleccionismo y linaje en el Siglo de Oro', con el que la Fundación Municipal de Cultura conmemorará el cuarto centenario del fallecimiento de Diego Sarmiento de Acuña. Durante el acto, la edil ha estado acompañada por sus directores, los historiadores Diego Herrero García y Javier Burrieza Sánchez, quienes han detallado los detalles del programa

El foro se celebrará los días 6 y 7 de mayo entre el Museo Patio Herreriano, que acogerá las ponencias matutinas, y el Círculo de Recreo, escenario de las mesas redondas programadas en horario de tarde. Como ha destacado Burrieza, el programa cuenta con la participación de una docena de diplomáticos e historiadores que representan a siete entidades --cinco universidades, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Real Academia de la Historia--.

Diego Sarmiento de Acuña, nacido en Astorga y destinado a Galicia desde prácticamente su adolescencia con responsabilidades militares en la defensa de la costa atlántica, mantuvo vinculación con Valladolid desde que se casó, en segundas nupcias, con Constanza de Acuña, hija de vallisoletanos y que en sus capitulaciones matrimoniales estableció la residencia de la pareja en la ciudad del Pisuerga.

Aunque fue destinado a diversas misiones diplomáticas, la principal de ella como embajador de la Corte en Londres, en la rueda de prensa se ha incidido en que es "una de las figuras más emblemáticas y relevantes de la historia de Valladolid, tanto en el ámbito de la cultura como en el ámbito de la diplomacia", como ha recalcado Carvajal.

El I Conde de Gondomar cuenta con el título honorífico de Regidor Perpetuo de Valladolid y además su papel como diplomático y su afán coleccionista, que le llevó a reunir una amplia biblioteca que fue siglos después cedida a la Biblioteca Real, mantuvo una notable "actividad intelectual" que según la edil de Vox contribuyó a consolidar Valladolid como "un foco cultural en el siglo de oro".

También ha añadido que influyó en la ciudad en pleno siglo de oro como "urbanista" y regidor, de modo que "encarna la unión entre la cultura y la acción política". "En una época como la actual, fragmentada por los conflictos bélicos, su figura adquiere una renovada vigencia y representa la importancia de la cultura del diálogo y del compromiso con el bien común", ha reflexionado Carvajal.

Como ha recordado Diego Herrero, el Conde, que falleció en Casalarreina (La Rioja) cuando regresaba de una misión diplomática en Bruselas, había expresado el deseo de que sus restos descansaran en Valladolid, en la capilla de San Benito el Viejo que formaba parte de su Palacio, la hoy conocida como Casa del Sol.

CONTROVERSIA CON SUS RESTOS

El edificio del que fuera Palacio de Gondomar forma parte desde hace años de las instalaciones del Museo Nacional de Escultura, pero no se puede acceder la Capilla en la que se encuentran los restos del I Conde de Gondomar y de uno de sus hijos, lo que como ha recordado la teniente de alcalde de Vox, motivó la queja del Concello de Gondomar (Pontevedra), que siente "orgullo" por la figura del noble que resulta "lo suficientemente relevante" para que sus vecinos tengan un "sitio reconocible para visitar los restos".

Por ello, tanto el Concello pontevedrés como la familia de los condes de Gondomar "han planteado la extracción de los restos" y la "idea" en la que trabaja la Concejalía --hace dos años Vox presentó una moción en ese sentido-- es trasladarlos a la Iglesia de San Martín, ya que fue la que asumió las funciones de la de San Benito el Viejo una vez ésta fue desacralizada.

Según Carvajal, el Arzobispado de Valladolid "está de acuerdo", el párroco de San Martín también lo está, por lo que ha afirmado que "lo que resta es que el Ministerio dé la autorización al traslado".

PROGRAMA

La entrada a todas las sesiones será libre hasta completar el aforo y la inauguración del encuentro tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 10,00 horas en el Patio Herreriano. A lo largo de esta primera mañana se sucederán ponencias sobre el papel de Gondomar en la corte y su relación con las figuras de Lerma y Olivares por parte de Bernardo J. García, de la Universidad Complutense de Madrid); y el paralelismo entre las trayectorias políticas de Baltasar de Zúñiga y Diego Sarmiento de Acuña, con Rubén González del Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

En el plano de la diplomacia internacional en tiempos del conde de Gondomar, los ponentes hablarán de las relaciones diplomáticas entre España e Inglaterra durante el reinado de Jacobo I, impartido por Porfirio Sanz, de la Universidad de Castilla-La Mancha; y entre Irlanda y la monarquía española, a cargo de Óscar Recio, de la Universidad Complutense de Madrid).

Ya por la tarde, el Círculo de Recreo acogerá, a partir de las 19.00 horas, un coloquio entre el historiador y director del ciclo, Diego Herrero, y la condesa consorte de Gondomar, María de las Mercedes Ordeig Olazábal.

El programa académico se retomará al día siguiente, jueves desde las 10.00 horas, con una ponencia sobre los cimientos del linaje de la Casa de Gondomar, con María Estela Maeso, de la Universidad Autónoma de Madrid; el contexto de los colegios de ingleses castellanos en el marco de las relaciones hispano-inglesas, por parte de Javier Burrieza; o la dimensión cultural del conde a través de su patronazgo literario, a cargo de Carmen Mando, de la Real Academia de Historia; y la importancia de su correspondencia conservada en la Real Biblioteca del Palacio Real, con María Luisa López-Vidriero, de la Universidad de Salamanca).

La segunda mesa redonda del día tendrá ya por la tarde, a las 19.00 horas y supondrá el inicio del colofón al foro, con el exdiplomático Inocencio Arias y el exministro de Asuntos Exteriores y exembajador español en Londres, Federico Trillo, quienes reflexionarán sobre la diplomacia española desde una perspectiva histórica y contemporánea.

El foro concluirá a las 20.00 horas con la actuación musical del pianista Antonio Baciero, quien interpretará la Suite inglesa nº 6 de Johann Sebastian Bach.