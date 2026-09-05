El Dodge Dart Custom de 1974, protagonista de septiembre en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) presenta como pieza del mes de septiembre un singular Dodge Dart Custom de 1974, perteneciente a la colección de Agustín Sánchez de Vega, una oportunidad para acercarse a uno de los modelos que permiten recorrer algunos de los episodios más destacados de la historia del automóvil en España.

Este vehículo corresponde a la versión americana del modelo y procede de Canarias, donde su actual propietario lo encontró durante uno de sus viajes. Por ello, no forma parte de la historia de los denominados 'Dodge Españoles', estrechamente vinculada a Eduardo Barreiros y a la fabricación bajo licencia de Chrysler en España.

En este contexto, el Ayuntamiento de Salamanca ha recordado, en un comunicado recogido por Europa Press, que la llegada del Dodge Dart al mercado español en 1965 supuso una "auténtica revolución". Su imagen "moderna y lujosa", muy diferente a la de los automóviles que se fabricaban entonces en España, convirtió al modelo en una propuesta "especialmente llamativa".

Tras el cese de la fabricación de la versión nacional producida por Barreiros, el Dart pasó a comercializarse en España como un vehículo de importación más exclusivo.

Durante la década de 1970, el Dodge Dart Custom se consolidó como un sedán mediano y robusto y logró expandirse fuera de Estados Unidos, con exportaciones y versiones ensambladas bajo licencia en distintos países de Sudamérica.

En España, la trayectoria del modelo estuvo además relacionada con la posterior evolución de la gama Dodge desarrollada por Chrysler España, que dio lugar al Dodge 3700 y 3700 GT, fabricados entre 1971 y 1977.

La pieza del mes permitirá así descubrir un automóvil que "conecta dos realidade", la del Dodge desarrollado para el mercado americano y la de una historia española marcada por la presencia de la marca y por la figura de Eduardo Barreiros.

La presentación de esta pieza será también el punto de partida de un septiembre "muy especial" en el Museo de Historia de la Automoción, al coincidir con las Ferias y Fiestas de Salamanca, como el Concurso de Elegancia, y con un amplio programa de actividades en torno a la Semana de la Movilidad y la Noche del Patrimonio.