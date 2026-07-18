¿Dónde ver la final del Mundial en pantalla gigante este domingo en Castilla y León?

CyL vivirá la final del Mundial con pantallas gigantes en todas las capitales de provincia excepto en León - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León vivirá este domingo la final del Mundial de fútbol 2026 entre España y Argentina, que tendrá lugar a las 21.00 horas, con la instalación de pantallas gigantes en Valladolid, Burgos, Palencia, Soria, Ávila, Segovia, Zamora y Salamanca, ocho de las nueve capitales de provincia.

En el caso de León, el Ayuntamiento no instalará una pantalla gigante, pero la ciudad contará igualmente con un dispositivo de seguridad reforzado a partir de las 20.00 horas en el entorno del casco histórico, debido a la previsión de una gran acumulación de personas.

En Valladolid, el Ayuntamiento también ha preparado un "amplio dispositivo" de seguridad para la tarde de este domingo, según ha expresado el alcalde, Jesús Julio Carnero, puesto que la pantalla gigante estará en la Plaza Mayor, a la que se podrá acceder solo por cuatro de las nueve calles de entrada --Jesús, Pasión, Ferrari y Santiago--, con sus correspondientes controles de acceso.

En el resto de capitales, las pantallas gigantes se distribuirán entre las plazas mayores y otros espacios emblemáticos. Así, Burgos, Soria, Zamora y Salamanca volverán a habilitar la plaza Mayor para seguir el encuentro, mientras que Palencia instalará la pantalla en el Parque del Salón, donde duplicará el número de sillas y organizará actividades de animación previas al partido.

En Segovia, la retransmisión tendrá lugar junto al Acueducto, en la plaza Oriental, con una pantalla de mayores dimensiones, ambientación musical y una zona de 'food trucks'.

Por su parte, Ávila volverá a reunir a los aficionados en el recinto ferial, con animación musical desde antes del inicio del encuentro.