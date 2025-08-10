Dorian reivindica el poso existencialista de sus canciones y afrontar positivamente el dolor de las rupturas

Critican que pese a la profesionalización de las bandas, en España sigue existiendo la "anomalía total" de que las radiofórmulas no apuesten por el rock o el indie nacional

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 10 (EUROPA PRESS)

El grupo barcelonés Dorian ha reivindicado de nuevo el poso existencialista de sus canciones, especialmente las del su último disco, 'Futuros Imperfectos', en el que afronta con sus letras una salida positiva a las rupturas sentimentales y a otras desgracias de la vida.

Así lo han explicado este sábado Marc Gili, compositor y vocalista principal de la banda, y Belly Hernández, encargada del piano y los sintetizadores, en una entrevista concedida a Europa Press minutos antes de su concierto en el festival de música Sonorama, que se ha celebrado estos días en Aranda de Duero (Burgos). Un evento ante miles de personas entregadas en el que tocaron los temas más conocidos pero también algunos de su nuevo álbum.

"'Futuros Imperfectos ha gustado y ha calado mucho entre nuestros seguidores porque tiene un componente emocional muy potente y lleva un desarrollo natural muy fuerte. Conforma una especie de trilogía o cuadratura del círculo del sonido Dorian con nuestros discos 'La Ciudad Subterránea' y 'Justicia Universal', todos con tonos azulados en su portado", ha señalado Gili durante la entrevista.

El nuevo disco trata de la ruptura sentimental entre Marc y Belly -que a punto estuvo de llevarse el grupo por delante-- y otros historias dramáticas, como la muerte de un amigo suyo a consecuencia de las drogas.

"Es un álbum que habla sobre el duelo. Ya hay toneladas de canciones de reproche, desamor y odio. Pero nosotros le hemos dado la vuelta al calcetín porque el reproche no nos lleva a nada en la vida. Lo que hay que hacer el superar los duelos sin esconderlos debajo de una alfombra y quedarse con los buenos recuerdos de aquellas personas que han pasado por nuestra vida. Y de ahí el mensaje positivo de 'Futuros Imperfectos'", ha esgrimido el vocalista de la banda.

En esta misma línea, ha defendido que la vida está llena de ciclos y que la propia vida en un ciclo que acabará en algún momento. "En nuestra cultura occidental nos han enseñado que todo dura para siempre pero, cuando se acaba, duele mucho. Entonces, ¿por qué no enfocar el lado positivo que tiene el hecho de que nada sea para siempre? En vez de abordarlo como algo negativo, la vida te abre otros futuros. Varias canciones del nuevo disco hablan de esas cosas y al público le han enganchado porque las han entendido", ha señalado Marc.

Uno de esos temas es precisamente 'Por ti', en el que por primera vez canta Belly. Durante la entrevista a Europa Press, ha reconocido que, aunque no se considera una vocalista principal "y no es de lo que más disfruta como música", no descarta volver a repetir esta experiencia en la banda. Y también que le encantan las colaboraciones con otros grupos y artistas porque "siempre enriquecen y aportan mucho".

Los dos componentes principales de la banda también han destacado la inclusión en este nuevo disco, que lleva rodando varios meses en festivales y salas, de un folk "alternativo y crepuscular", perfectamente palpable en canciones como 'Elegía' y 'Sólo el Cielo'. "En 'Futuros Imperfectos' afloran unos Dorian más intimista y espirituales que no están en otros álbumes y que nos abren a una cierta madurez de nuestro sonido", han añadido.

MÁS DE 20 AÑOS CON UN PÚBLICO DE VARIAS GENERACIONES Y ESTILOS

Asimismo, el vocalista de Dorian reconoce que con el paso del tiempo -llevan ya 21 años en las escena musical española-- van sumando nuevos seguidores, que ya abarcan varias edades y generaciones, "desde la actual hasta la movida madrileña". "Con el tiempo no se ha dado de baja nadie. Nuestro público es transversal, procedente de clases sociales y escenas musicales diferentes. Las letras del grupo, que tienen un poso existencialista, que buscan la grieta, que transmiten sentimientos que no siempre amables, nunca van a ser una música para las masas, pero sí para una inmensa minoría", ha recalcado.

Marc ha reivindicado la esencia de actuar tanto en salas de música en vivo, por las que han rodado en los últimos años con la gira Vibra Mahou, como en pequeños y grandes festivales. Y ha subrayado que ellos se han mantenido todos estos años en pie gracias a la ayuda de sus seguidores, ya que no han contado con el apoyo de ninguna cadena de radio ni televisión importante, lo que a su juicio sigue ocurriendo hoy en día con muchos grupos. "Las bandas se han profesionalizado mucho pero en España sigue existiendo una anomalía total, que es que las radiofórmulas no pongan música de éxito porque vengan del rock o del indie", se queja.

La fórmula del éxito para continuar, ha agregado Fernández, es ser fiel al propio camino del grupo, "no dar bandazos" y "no hacer música en función de si va a ir mal o bien". Ahora, el futuro de Dorian pasa por seguir haciendo nuevos discos. "Lo que más estimula es saber dónde empezar, el reto, la página en blanco. Y luego, cuidarlos bien", ha concluido.