Dos accidentes en la A-62 en Arroyo y Simancas dejan dos heridos y retenciones a su paso por Valladolid - DGT

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes registrados con apenas dos minutos de diferencia este sábado en la autovía A-62, a la altura de las localidades vallisoletanas de Arroyo de la Encomienda y Simancas, se han saldado con dos hombre heridos y han provocado retenciones y restricciones al tráfico en sentido Portugal, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y refleja el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El primero de los siniestros se ha registrado a las 11.40 horas en el punto kilométrico 129 de la A-62, en el término municipal de Arroyo de la Encomienda, donde se ha registrado una colisión por alcance en la que se han visto implicados cuatro turismos.

El alertante ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de unos 40 años que presentaba una lesión en un brazo, por lo que el 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Sacyl.

Tan solo dos minutos después, a las 11.42 horas, el Centro de Emergencias ha recibido un nuevo aviso por el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 137 de la misma autovía, ya en el término municipal de Simancas, también en sentido Portugal.

En este caso se ha requerido asistencia para un varón de unos 30 años y se ha dado aviso igualmente a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl.

Como consecuencia de ambos accidentes, la Dirección General de Tráfico ha informado de tráfico lento entre los puntos kilométricos 127 y 128 y entre los kilómetros 134 y 137,4 de la A-62, además de mantener restringida la circulación para vehículos pesados entre los puntos kilométricos 113 y 151 de la autovía, en sentido Portugal.