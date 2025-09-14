Dos adultos y un niño de dos años heridos en un atropello en Salamanca

SALAMANCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años, una mujer de 30 y un niño de dos han resultado heridos tras haber sido atropellados por un turismo en la avenida Padre Ignacio Ellacuría de Salamanca, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.47 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del atropello y solicitaban asistencia para tres personas, entre ellas un niño.

La sala de operaciones del 112 ha pasado el aviso a Policía Local de Salamanca, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario ha atendido y trasladado a los tres heridos al Complejo Asistencial de Salamanca, un varón en ambulancia de soporte vital básico, y una mujer y un menor en UVI movil.