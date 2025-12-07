Dos afectados por inhalación de humo en un incendio en una vivienda en Brazuelo (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 49 y 48 años han resultado afectados por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Brazuelo (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 14.30 horas de este domingo, 7 de diciembre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para dos personas que se encontraban mareadas por una posible intoxicación por inhalación de gas de una bombona de butano.

El 1-1-2 ha avisado de este incidente a la Guardia Civil (COS) de León, a los Bomberos de Astorga dependientes de la Diputación de León, a la empresa suministradora Repsol y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a dos varones de 49 y 48 años, a quienes se ha trasladado posteriormente al centro de salud de Astorga.