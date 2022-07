Dos denunciados por entrar con perros en el Parque del Cid de León

LEÓN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León denunció el lunes a dos personas por no respetar las señales verticales que prohíben la entrada de perros al Parque del Cid.

Los agentes recibieron una llamada alertando de la presencia de perros en el citado parque y a su llegada comprobaron que efectivamente un hombre se encontraba en el recinto con sus dos animales, así como una mujer más estaba en el interior de este con su perro.

Así, se formuló denuncia a ambos propietarios dada la prohibición de estar en el citado parque con animales, tal y como se indica en las entradas al mismo, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

La Policía Local del Ayuntamiento de León está haciendo una campaña especial de vigilancia y control de animales de compañía para informar de la normativa al respecto y denunciar casos los casos de incumplimiento grave, como no llevar atado al perro o no recoger los excrementos. También son punibles hechos como acceder con el perro a lugares en los que no está permitida su entrada.

El objetivo primordial de esta campaña especial que lleva a cabo la Policía Local del Ayuntamiento de León es atender a las quejas ciudadanas recibidas en esta materia, protegiendo así el bienestar y los derechos de los ciudadanos, de los propietarios de los perros y de los propios animales.