Dos detenidos por estafar casi 1.900 euros a un anciano y a una mujer en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido un varón en Valladolid por identificarse falsamente como policía en una discusión - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un hombre por realizar cargos fraudulentos en la cuenta bancaria de una mujer por valor de 327,91 euros y a una mujer por sustraer la tarjeta de crédito de la persona anciana a la que cuidaba y realizar extracciones por 1.550 euros.

El 24 de marzo, un varón denunció que entre los días 14 y 18 de marzo había sido víctima de una estafa por parte de la mujer que ejercía como cuidadora en su domicilio desde hacía dos meses.

Debido a la relación de confianza, el denunciante le había facilitado su tarjeta de crédito para realizar compras o retirar efectivo, y constató posteriormente movimientos no autorizados por un total de 1.550 euros.

Tras las gestiones policiales, el 4 de mayo agentes de la Policía Nacional detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de estafa y otro de hurto, instruyéndose el correspondiente atestado.

La detenida fue puesta en libertad y quedó obligada a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

CARGOS FRAUDULENTOS EN CUENTA BANCARIA

El 24 de febrero de 2026, una mujer denunció la realización de cargos fraudulentos en su cuenta corriente entre los días 21 y 23 de febrero, por un importe total de 327,91 euros.

Los agentes llevaron a cabo diversas pesquisas para identificar al responsable, logrando finalmente detener, en la mañana del 5 de mayo, a un varón como presunto autor de los hechos.

Se instruyó el correspondiente atestado policial para su remisión a la autoridad judicial y el detenido quedó en libertad.