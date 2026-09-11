Dos detenidos y un investigado por dos delitos de hurto de cable de cobre en Segovia

SEGOVIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos personas, e investigado a una tercera, todas residentes en la provincia de Madrid, como presuntas autoras de dos delitos de hurto de cableado de cobre en un polígono industrial de la provincia.

La investigación comenzó cuando una patrulla del Puesto de El Espinar, el pasado mes de abril, aprehendió 280 kilogramos de cable de cobre que transportaba un vehículo que se dirigía a la provincia de Madrid y cuyos ocupantes no pudieron acreditar la procedencia lícita del material.

El Instituto Armado inició en Segovia una investigación para esclarecer la procedencia del cableado y se descubrió que pertenecía a una empresa sita en el Polígono Industrial Nicomedes García, en la población de Valverde del Majano. El cobre se encontraba almacenado para su posterior reciclaje. Allí habían entrado los detenidos en dos días diferentes del ese mes de abril.

El material sustraído ha sido entregado a su legítimo propietario, finalizando la investigación con la detención de los citados, y la investigación de un tercero implicado. Todos cuentan con numerosos antecedentes policiales.