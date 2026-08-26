Dos detenidos por la muerte del varón mayor cuyo cadáver fue hallado en mayo en Arganza (León)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de la muerte del varón mayor de 70 años cuyo cadáver fue hallado el pasado 18 de mayo en una finca cercana a su casa en la localidad leonesa de Arganza, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.

La detención de estas dos personas se produjo en la mañana del martes 25 de agosto, tres meses después del hallazgo, cuando se inició una investigación que sigue bajo secreto de sumario.

Según han informado varios medios, los detenidos son una sobrina del fallecido y la pareja de esta, y está por determinarse si el homicidio fue premeditado o no, mientras continúa la investigación de los hechos.

El cadáver presentaba golpes en la cabeza, lo que motivó la investigación sobre un posible delito. Además, el hallazgo de lo que podría ser el arma permitió dirigir las indagaciones hacia el entorno familiar del septuagenario.

En este contexto, la Guardia Civil baraja motivos económicos como causa del delito, ya que la víctima poseía un patrimonio muy elevado, tal y como recogen varios medios.