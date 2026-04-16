Dos detenidos, uno en prisión, y desmantelado un punto de venta de droga en Pajarillos, en Valladolid

Imagen de la droga intervenida en la Operación Traca - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han sido detenidos en Valladolid como presuntos responsables de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes fruto de una operación llevada a cabo contra la venta directa de drogas a consumidores finales en la modalidad de menudeo que ha permitido desmantelar un punto de venta de droga en el barrio de Pajarillos.

La Policía Nacional ha informado de que el principal investigado, que ha ingresado en prisión, fue detenido tras ser sorprendido con una bolsa de 700 gramos de 'speed'. Además, en el registro practicado en su domicilio se intervinieron más de 1.000 gramos de sustancias de corte con las que adulteraba las drogas que hubiera alcanzado un valor de 37.000 euros distribuida en más de 730 dosis.

La 'Operación Traca' comenzó tras diversas informaciones anónimas que apuntaban a que un varón se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en el Barrio de Pajarillos, tanto en el interior de su domicilio como en las proximidades del mismo.

Agentes de la Policía Nacional establecieron varios dispositivos de vigilancia en la zona para comprobar si había delito e identificar a las personas que pudieran tener participación en esa actividad y pudieron comprobar que un varón realizaba "numerosas ventas" de sustancias estupefacientes tanto en el interior de su domicilio como en las inmediaciones.

La Policía ha explicado que las labores de investigación, iniciadas a mediados de 2025, fueron "muy dificultosas" ante las "constantes medidas de seguridad" que adoptaba el hombre.

Finalmente, durante la mañana del pasado 9 de abril, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, de uniforme y en vehículo rotulado, procedieron a identificar al principal investigado en el interior de su vehículo en el Barrio de las Delicias en compañía de otro varón, en el marco de una intervención rutinaria para la prevención de hechos delictivos.

En el posterior registro que se practicó en el vehículo, los agentes localizaron dos bolsas con una sustancia blanca en polvo que resultó ser speed con un peso de 700 gramos.

Ambos hombres fueron detenidos y se solicitó la autorización judicial para realizar el correspondiente registro domiciliario en la vivienda del principal investigado, "puesto que era en su domicilio donde adulteraba, cortaba y distribuía dichas sustancias al menudeo".

Tras ese registro se intervinieron en total 750 gramos de speed, 55 gramos de marihuana y 1.063 gramos de sustancia de corte. La Policía ha explicado que con estas sustancias de corte se incrementaban la cantidad de sustancia estupefaciente y los beneficios obtenidos en su venta. También intervinieron "numerosos efectos" para la adulteración y venta de drogas.

Los detenidos pasaron a disposición de Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza número Tres de Valladolid, y el juez decretó el ingreso en prisión del principal investigado mientras que el otro quedó en libertad. La Policía Nacional ha dado por desarticulado un punto de venta y adulteración de sustancias estupefacientes en la ciudad de Valladolid.