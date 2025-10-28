Dos detenidos por el robo de 2.500 euros en herramienta en una vivienda de Aldeamayor (Valladolid). En la foto, el material intervenido a los dos detenidos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación 'Vapola', ha detenido a dos personas por un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad de Aldeamayor de San Martín, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El robo con fuerza se produjo entre los días 4 y 9 de septiembre de 2025 en una vivienda de la localidad de Aldeamayor de San Martín, donde los autores sustrajeron diversas herramientas y material informático, cuyo valor asciende aproximadamente a unos 2.500 euros.

Tras la denuncia interpuesta por el propietario, efectivos de la Guardia Civil iniciaron una minuciosa investigación que permitió, tras intensas indagaciones, identificar y detener a los presuntos responsables del hecho delictivo. Como resultado de las actuaciones, se logró recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido entregados a su legítimo dueño.