Dos detenidos por el robo de 2.500 euros en herramienta en una vivienda de Aldeamayor (Valladolid)

Dos detenidos por el robo de 2.500 euros en herramienta en una vivienda de Aldeamayor (Valladolid). En la foto, el material intervenido a los dos detenidos.
Dos detenidos por el robo de 2.500 euros en herramienta en una vivienda de Aldeamayor (Valladolid). En la foto, el material intervenido a los dos detenidos. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 28 octubre 2025 13:10

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación 'Vapola', ha detenido a dos personas por un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad de Aldeamayor de San Martín, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El robo con fuerza se produjo entre los días 4 y 9 de septiembre de 2025 en una vivienda de la localidad de Aldeamayor de San Martín, donde los autores sustrajeron diversas herramientas y material informático, cuyo valor asciende aproximadamente a unos 2.500 euros.

Tras la denuncia interpuesta por el propietario, efectivos de la Guardia Civil iniciaron una minuciosa investigación que permitió, tras intensas indagaciones, identificar y detener a los presuntos responsables del hecho delictivo. Como resultado de las actuaciones, se logró recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido entregados a su legítimo dueño.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado