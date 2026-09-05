Dos detenidos por un robo con violencia y atentar contra la Policía en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid tras intentar robar en un coche y por un hurto en un comercio - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación a una mujer en la noche del pasado día 1 de septiembre en la zona de Arca Real en Valladolid, cuando además atentaron contra los agentes.

Los agentes, que se encontraban en labores de Seguridad Ciudadana, fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 ante el aviso de que una mujer había sufrido un robo y que el supuesto autor estaba retenido por unos viandantes.

A su llegada, los funcionarios observaron cómo dos personas impedían la huida de el varón implicado y una pareja explicó a los agentes que, mientras trabajaban en un bar cercano, escucharon a una mujer gritar: "Me han robado, son esos".

En ese momento vieron a dos hombres y una mujer emprender la huida a pie y, de esta forma, iniciaron su seguimiento hasta conseguir que el varón cesara su escapada, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, los testigos manifestaron que otro individuo que acompañaba al grupo logró continuar la huida por la calle Gerona y que durante la retención el presunto autor profirió amenazas a los ciudadanos. "Dejadme ir o llamo a mi amigo, me deja la pistola y os pego un tiro", dijo según los testimonios de la pareja.

En el lugar, los agentes fueron requeridos por la víctima, quien relató que se encontraba sentada en la vía pública junto a unas amigas cuando una persona con el rostro cubierto con un pasamontañas se acercó a ella y le exigió que le diese todo lo que tuviera en su bolso con amenazas: "Saco la pistola y te pego un tiro".

La víctima indicó que el autor estaba acompañado por otro varón y una mujer, quien fue localizada finalmente por los agentes, momento en el que intentó zafase de las autoridades con patadas y gran agresividad.

Finalmente, se procedió a la detención de la mujer por los delitos de robo con violencia e intimidación y atentado a agente de la autoridad.

El varón ya retenido, al observar la actuación de su pareja, empujó a los agentes sin mediar palabra y les insultó, por lo que fue igualmente detenido como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, atentado a agente de la autoridad y amenazas graves.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la continuación de las diligencias y, una vez finalizadas las mismas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.