Dos detenidos en Salamanca tras fracturar la puerta de un comercio con una alcantarilla para robar la caja

SALAMANCA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en un establecimiento comercial de Salamanca tras fracturar el cristal de la puerta con una tapa de alcantarilla, la identificación de los sospechosos ha sido posible gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del local.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 24 al 25 de abril en la zona de Torres Villarroel. Según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado, los individuos utilizaron una alcantarilla de la zona, localizada posteriormente en el interior de la tienda, para acceder al establecimiento y sustraer la caja registradora.

Tras tener conocimiento de los hechos, varias dotaciones policiales se desplazaron al lugar, donde la propietaria facilitó el visionado de las imágenes de seguridad. En las grabaciones se pudo comprobar cómo los dos individuos fracturaban el acceso y se llevaban la caja.

Con la descripción física y de la vestimenta obtenida, los agentes localizaron esa misma noche a uno de los presuntos autores. El varón reconoció los hechos ante los agentes y confesó la identidad de su acompañante, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

A la mañana siguiente, otras dotaciones localizaron al segundo implicado. Tras realizar las gestiones oportunas que permitieron confirmar su participación en el robo, la Policía ha procedido a su detención. Ambos arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Salamanca una vez finalizados los trámites documentales.