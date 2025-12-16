Dos detenidos en Seseña (Toledo) por el intento de asesinato de un hombre al que dispararon en Burgos

BURGOS 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos, con el apoyo de Comisaría General de Policía Judicial y del Grupo Especial de Operaciones, han detenido en la mañana este martes a dos varones como presuntos responsables del intento de asesinato de otro hombre que se produjo el pasado 27 de noviembre en la calle Vitoria de Burgos, cuando recibió un disparo.

Ambos detenidos están siendo investigados por los delitos de tentativa de asesinato y tenencia ilícita de armas y las detenciones se han producido en una vivienda en la que ambos sujetos residían, situada en la localidad de Seseña (Toledo), donde se ha efectuado un registro en busca de efectos o evidencias de la participación de los mismos en el hecho violento.

Además, se ha intervenido el vehículo turismo que los presuntos responsables habrían utilizado para llegar hasta Burgos y huir tras disparar a la víctima en un suceso que se produjo a la altura del número 165 de la calle Vitoria de la capital burgalesa.

Según la investigación que se ha llevado a cabo desde el momento en que se produjeron los hechos, los detenidos serían el presunto autor material de los disparos, y el hombre que le acompañó hasta Burgos y dio cobertura para la huida.

Los detenidos serán trasladados a las dependencias de la Comisaría Provincial de Burgos, donde van a permanecer hasta su puesta a disposición judicial en los plazos legales previstos.