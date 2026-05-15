Dos detenidos en Soria por falsificar 49.000 artículos tecnológicos con un valor de 1.780.000 euros. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO SORIA

SORIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través del Destacamento Fiscal y de Fronteras y con la colaboración del Seprona, ha llevado a cabo una actuación en un establecimiento comercial de la capital soriana, dedicado principalmente a la venta de ultramarinos, que se ha saldado con la detención de dos personas y la incautación de unos 49.000 artículos tecnológicos presuntamente falsificados cuyo valor habría alcanzado en el mercado 1.780.000 euros, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Durante la inspección realizada en el local, los agentes accedieron a un almacén situado en la planta superior, donde observaron numerosas cajas de productos electrónicos de marcas reconocidas, así como estanterías repletas de fundas para teléfonos móviles de alta gama.

Parte de las cajas se encontraban abiertas y contenían envases completos, precintados y preparados para su distribución, además de cajas vacías, etiquetas con numeraciones de serie idénticas, adhesivos de cierre, certificados de autenticidad y diversos componentes electrónicos, entre ellos auriculares, cargadores y cables de datos. Todo ello hizo sospechar a los agentes de la posible utilización del almacén como punto de ensamblaje, manipulación y envasado de productos tecnológicos.

Los dos detenidos no pudieron acreditar la procedencia lícita de la mercancía intervenida ni aportar documentación justificativa relacionada con su adquisición, distribución o comercialización.

MARCAS

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la intervención cautelar de aproximadamente 49.000 artículos de las marcas Apple, Samsung, JBL, Marshal, Xiaomi, Redmi, Sony, Lenovo y Beats, cuyo valor estimado en el mercado legal asciende aproximadamente a 1.780.000 euros, a falta de recuento definitivo y de la correspondiente valoración pericial por parte de las marcas afectadas.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial. El delito contra la propiedad industrial se encuentra tipificado en el Código Penal español y puede conllevar penas de prisión de uno a cuatro años, así como multas económicas, además del decomiso y destrucción de los productos intervenidos.