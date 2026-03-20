Dos detenidos en Soria tras intervenirles una garra de búho real cuya procedencia no ha podido ser acreditada

Garra de búho real - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SORIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria han detenido a dos personas, vecinas de Pamplona, como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna tras intervenirles una garra de búho real cuya procedencia legal no han podido acreditar.

La actuación, denominada operación 'BUBOBO', se ha iniciado a raíz de un control de seguridad ciudadana realizado por el Puesto de Almarza el pasado 16 de diciembre de 2025. En dicho dispositivo, los agentes han identificado un vehículo todoterreno que abandonaba una pista forestal y, tras el registro del mismo, han localizado la garra de ave rapaz.

Ante la imposibilidad de los portadores de justificar el origen del objeto, la pieza ha sido remitida al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos. El análisis especializado ha determinado que la extremidad pertenecía a la pata derecha de un ejemplar de búho real (Bubo bubo), especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Como resultado de las investigaciones, la Guardia Civil ha procedido a la detención de los dos ocupantes del vehículo el pasado 12 de marzo de 2026. En el desarrollo de esta operación, el Instituto Armado ha contado con la colaboración del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Soria. Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito que contempla penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, además de la inhabilitación para el ejercicio del derecho a cazar.