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PALENCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha detenido esta madrugada a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto de catalizadores de vehículos, tras ser sorprendidos por los agentes cuando presuntamente intentaban sustraer uno de estos elementos de un vehículo estacionado en un Polígono Industrial de la capital.

Tal y como han informado desde el Ayuntamiento, los hechos tuvieron lugar sobre las 00.18 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia preventiva en la zona observó un vehículo levantado mediante un gato y, al aproximarse, localizó a dos individuos que presuntamente estaban intentando extraer su catalizador.

Tras la intervención policial, los agentes localizaron otro catalizador que había sido sustraído previamente y que se encontraba oculto debajo de un vehículo cercano, presumiblemente para ser recogido posteriormente.

En la actuación se intervinieron diversos instrumentos que habrían sido utilizados para cometer los hechos, entre ellos una sierra eléctrica, hojas de recambio, un gato hidráulico y una linterna.

Los dos individuos fueron detenidos y trasladados para la realización de las correspondientes diligencias policiales. Una vez identificados, se comprobó que ambos contaban con antecedentes penales por hechos de naturaleza similar.