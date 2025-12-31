Dos detenidos en Valladolid tras agredir y robar a una pareja que localizó mediante el móvil a uno de ellos

Archivo - Detenido un joven por violencia de género en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos personas que presuntamente agredieron y robaron a una pareja que logró localizar a uno de ellos a través de una aplicación para encontrar la ubicación de su móvil sustraído.

Los arrestos se produjeron en la noche del 28 de diciembre después de que las víctimas les reconocieran en la calle Panaderos de Valladolid y se localizaran en su poder los efectos sustraídos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron a las 23.15 horas del día 28 de diciembre, cuando una dotación policial uniformada fue comisionada para dirigirse a la citada vía, donde una pareja manifestaba haber reconocido a uno de los individuos que, en la jornada anterior, les había agredido y sustraído varias pertenencias.

A la llegada de los agentes, el hombre y la mujer relataron que el día anterior habían sido víctimas de un robo con violencia, durante el cual les fueron arrebatadas dos cazadoras, un teléfono móvil y un documento nacional de identidad. Tras acudir a la Comisaría de Delicias para aportar los partes médicos a la denuncia, decidieron activar el sistema de localización 'Buscar mi iPhone', que situaba el terminal en la calle Panaderos.

Al desplazarse al lugar, reconocieron sin duda alguna a uno de los presuntos autores, que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado.

OBJETOS EN SU PODER

Los agentes procedieron a identificar al individuo señalado y, preguntado por los hechos, reconoció haber participado el día anterior en una pelea junto a dos amigos contra una pareja, mostrando a los policías dos cazadoras, un teléfono móvil, unas llaves y un DNI que llevaba consigo.

Las víctimas identificaron de inmediato todos los objetos como de su propiedad, incluido el documento nacional de identidad de la mujer, por lo que los agentes procedieron a la detención del varón.

Paralelamente, otro indicativo policial realizó gestiones para identificar y localizar a uno de los otros implicados, cuya detención logró practicar.

Los efectos recuperados -dos cazadoras, un teléfono móvil y un DNI- han sido entregados a sus legítimos propietarios mientras que los dos varones han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado competente cuando sean requeridos para ello.