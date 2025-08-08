Dos detenidos en Valladolid tras allanar una vivienda y cambiar la cerradura cuando no estaban los propietarios

Archivo - Sucesos.- En libertad un hombre tras varios robos con fuerza en Valladolid y la agresión a dos policías - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha determinado la puesta en libertad de un hombre y una mujer que fueron detenidos tras aprovechar que sus vecinos llevaban una semana fuera de Valladolid por motivos laborales para allanar su vivienda y cambiar la cerradura.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 00.15 horas de este viernes, cuando agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local fueron comisionados para intervenir en una vivienda situada en el Parque Alameda a la que los propietarios no podían acceder con sus llaves.

Los agentes se entrevistaron con los propietarios de la vivienda, quienes manifestaron que llevaban una semana fuera del municipio por motivos laborales y, al regresar, encontraron que no podían acceder a su domicilio.

La cerradura había sido cambiada y en el interior se encontraban los hijos de una vecina. Fue entonces cuando al intentar acceder con las llaves originales facilitadas por la propietaria, los agentes comprobaron que no era posible abrir la puerta.

Tras llamar al timbre, dos personas abrieron la puerta y declararon que se encontraban en el interior desde el pasado 3 de agosto y alegaron que pensaban que la vivienda estaba deshabitada.

Los agentes realizaron diferentes gestiones para confirmar la legítima propiedad del inmueble. En el buzón de la vivienda se halló correspondencia a nombre de la propietaria, lo que reforzó la veracidad de su testimonio.

Además, los vecinos del inmueble corroboraron que los requirentes eran los moradores de la vivienda, por lo que las evidencias encontradas motivaron la detención inmediata de los ocupantes por parte de los agentes actuantes.

Durante el traslado de los detenidos por las escaleras del portal, se produjeron altercados verbales, puesto que tanto la mujer detenida como el varón profirieron insultos y amenazas sobre los vecinos y la propietaria.

Finalmente, los agentes constataron que la puerta de la vivienda quedó perfectamente cerrada con las llaves de la nueva cerradura, entregadas por los detenidos.

Los arestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que determinó su puesta en libertad, a la espera, en su caso, del correspondiente juicio.