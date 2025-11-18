Dos detenidos en Valladolid por amenazas graves a un hombre que les recriminó que vigilaran a dos menores

Archivo - Sucesos.- Detenido por sustraer productos valorados en casi 300 euros en una tienda de Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos individuos por amenazar gravemente a un hombre que les recriminó que permanecieran vigilantes a dos menores cuando grababan un vídeo para Tik Tok.

Los hechos se han producido en la calle Dos de Mayo, cuando la víctima había visto a dos hombres que llevaban bastante rato vigilando a dos menores que estaban grabando unos videos para Tik Tok.

El varón les recriminó su actitud vigilante hacia los menores, a lo que los dos varones reaccionaron con inusitada agresividad y se abalanzaron hacia la víctima, a la que empujaron y tiraron al suelo, a la par que le increpaban.

Uno de los dos hombres llegó a esgrimir un destornillador con el que amenazó de muerte a la víctima, que se sintió amedrentada y les advirtió de que iba a llamar a la Policía, tras lo que los dos individuos se marcharon del lugar y se refugiaron en un garaje de un inmueble cercano.

El requirente llamó a la sala del 091 y poco después se personaron en el lugar varias dotaciones policiales uniformadas, que se encontraban patrullando para evitar la comisión de hechos delictivos.

Los agentes recabaron datos de los dos varones que les facilitó la propia víctima y otro testigo de los hechos y se dirigieron al garaje del edificio donde se habían refugiado.

ESCONDIDOS

Una vez dentro, los policías realizaron una requisa por las dos plantas del garaje y localizaron a los dos sujetos escondidos en la zona de acceso a los trasteros tras una puerta que no querían abrir a los agentes.

Finalmente, los policías han conseguido abrir la puerta y han identificado a los dos hombres, quienes han reconocido haber tenido una discusión momentos antes con otra persona.

En el cacheo superficial que se les practicó por motivos de seguridad se localizó el destornillador que uno de ellos había esgrimido contra la víctima.

Por todo esto, los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de amenazas graves y a su traslado a dependencias policiales donde, tras finalizar las diligencias pertinentes, se tomó declaración a los dos hombres.

Los hechos ocurridos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial mediante atestado policial, y ambos hombres quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.