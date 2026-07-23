Dos detenidos en Valladolid por robar con fuerza en el interior de varios vehículos

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 23 y 29 años han sido detenidos en la madrugada de este jueves como presuntos autores del robo con fuerza en al menos dos vehículos en el barrio del Nuevo Hospital, según ha informado la Policía Municipal a Europa Press.

Los hechos se produjeron en torno a las 5.00 horas de este jueves, cuando una patrulla de la Policía Municipal circulaba en su vehículo por la zona del Nuevo Hospital y observó en la zona del cruce entre las calles Arribes del Duero y Cañón del Río Lobos a un individuo que iba en bicicleta y que al observar la presencia policial se quedó parado antes de volver a iniciar la marcha.

Los agentes dieron una vuelta a la manzana para tratar de localizar el varón y en ese recorrido vieron como había un turismo de color blanco con una ventanilla rota, una puerta abierta y todo el interior "revuelto".

La patrulla siguió un recorrido por el entorno y al llegar a la calle Dulzaina, a unos 300 metros de donde se ubicaba el coche robado, encontraron al individuo que iba en bicicleta junto a otro y ambos portaban bolsas de color negro.

Les dieron el alto y procedieron al registro de esas bolsas en las que hallaron siete teléfonos móviles, una baliza V16, gafas de sol, dos gafas de eclipse con el logo de la empresa Horse, una camiseta negra también con ese logotipo, así como cables de cargadores y otros efectos.

Tras preguntarles de dónde procedían esos enseres y contestar la pareja que lo habían encontrado "en la basura", según el relato policial, procedieron a su identificación.

Uno de los individuos aseguró que estaba enfermo "de tuberculosis" y se acercaba constantemente a los agentes, mientras el otro metió la mano en su bolsillo con ademán de sacar algo, ante lo cual los policías "intentaron que desistieran de su actitud" de palabra y por medios físicos.

Finalmente, cachearon a los dos varones y encontraron un cúter en el bolsillo en el que uno de ellos había introducido la mano.

Los agentes también se pusieron en contacto con el propietario del coche, aunque localizaron a su hermano, que no pudo identificar los artículos que llevaban los varones en las bolsas pero sí que aportó el dato de que su familiar trabaja en la empresa Horse, lo que demuestra que parte de los artículos eran de dicha persona, según la Policía.

Cerca de ese turismo se encontró otra furgoneta con signos también de haber sido robada.

Finalmente se procedió a la detención de los dos varones, de 29 y 23 años.