Sucesos.- Dos detenidos en Valladolid por robar más de 8.000 euros en joyas en diferentes localidades de España - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un establecimiento comercial del centro de Valladolid a dos varones presuntamente implicados en varios hurtos de joyas, valoradas en 8.040,44 euros, cometidos en tiendas de la misma franquicia en Santander, Santiago de Compostela y Murcia.

A las 18.30 horas del día 5 de mayo, una patrulla uniformada fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a un comercio del centro, donde el responsable había identificado a dos individuos que coincidían con una alerta interna recibida esa misma mañana, según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El encargado del establecimiento explicó a los agentes que, mientras trabajaba, observó a través de las cámaras de seguridad a un hombre cuya imagen coincidía "plenamente" con los fotogramas remitidos por el responsable de seguridad de la franquicia, en los que se advertía de la actuación de tres individuos que habían sustraído joyas en tiendas de Santander, Murcia y Santiago de Compostela.

Asimismo, reconoció a un segundo varón sentado en el interior del local, igualmente coincidente con las imágenes difundidas, motivo por el que alertó de inmediato a la Policía Nacional.

Los agentes procedieron a la identificación de ambos individuos y comprobaron que tanto sus características físicas como la ropa que vestían coincidían con las personas captadas en las grabaciones de los hurtos denunciados.

De este mood, fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes por su presunta participación en los tres hechos delictivos y, tras ello, fueron puestos a disposición judicial, que decretó su libertad.

HECHOS IMPUTADOS

El primero de los avisos ocurrió el 5 de mayo, cuando se denunció en la Comisaría de Santander la sustracción de una cadena de oro valorada en 2.700 euros, atribuida a dos hombres, uno de ellos uno de los detenidos en Valladolid.

Por otra parte, el 6 de mayo, en la Comisaría de Santiago de Compostela se denunció la sustracción de dos cadenas de oro valoradas en 3.241,44 euros, cometida el 4 de mayo por tres varones, entre los que se encontraban los dos detenidos en Valladolid.

En última instancia, el 7 de mayo, en la Comisaría de San Andrés (Murcia) se denunció la sustracción, el 28 de abril, de una cadena de oro valorada en 2.099 euros, en la que uno de los autores coincide con uno de los detenidos en Valladolid.

MODUS OPERANDI

La investigación ha permitido inferir que los tres integrantes del grupo actuaban de forma "perfectamente organizada", encuadrados en un patrón de delincuencia itinerante dedicada a cometer hurtos contra el patrimonio en distintos puntos del país.

En los hechos de Santander y Murcia, dos de los autores accedieron al establecimiento mientras un tercero permaneció en el vehículo estacionado frente al local para facilitar una rápida huida. En el caso de Santiago de Compostela, al tratarse de un centro comercial con gran afluencia y numerosos vehículos, los tres accedieron al interior para pasar más desapercibidos.

Una vez en el establecimiento, uno de los autores solicitó ver las joyas y, cuando estas quedaron accesibles, otro aprovechó para sustraerlas mientras entretenían al empleado.