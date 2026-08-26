Dos Estrellas Michelin en el jurado que elegirá en Palencia las "mejores patatas bravas del mundo"

Presentación del jurado del VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas. - PALENCIA BRAVA

PALENCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La final del VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas, Palencia Brava 2026, contará con un jurado profesional formado por cocineros con Estrella Michelin, periodistas especializados en gastronomía y el ganador de la pasada edición.

El panel será el encargado de valorar las 18 recetas que competirán por el título el próximo 28 de septiembre en el Hotel Rey Sancho de Palencia, Entre los integrantes del jurado estarán Alvar Hinojal, del restaurante Alquimia-Laboratorio de Valladolid, y Elena Lucas, de La Lobita, en Navaleno (Soria), ambos reconocidos con Estrella Michelin.

Hinojal abrió Alquimia en 2018 y recibió la distinción en 2022, mientras que Lucas está al frente del restaurante que convirtió una antigua casa de comidas familiar en una propuesta gastronómica vinculada a la micología y los recursos del bosque.

El jurado se completa con Ana Belén Toribio, directora de GastroStyle y periodista y sumiller; Begoña Tormo, directora de 2 hasta las 2 en Onda Madrid y ganadora de dos Antenas de Plata; Mar Romero, directora de Mesa y Descanso en Capital Radio y especializada en vinos y gastronomía; y Rafael Antonín, del restaurante Casa Rafuel de Barcelona y conocido también por su actividad como divulgador gastronómico.

A ellos se sumará Javier Alfaro, chef ejecutivo del Grupo Rosi la Loca World de Madrid y ganador de la edición de 2025. En esta ocasión regresará a Palencia Brava desde el otro lado de la mesa, como miembro del jurado. Además, será el encargado de preparar las que fueron consideradas mejores bravas del mundo en 2025 para los finalistas del concurso.

Desde la organización han destacado a la selección de profesionales del jurado como uno de los elementos más importantes de esta edición.

El productor ejecutivo de Palencia Brava, Javier San Segundo, ha subrayado que la presencia de un jurado con dos Estrellas Michelin de Castilla y León, "revalida a Palencia Brava en la cumbre de los campeonatos gastronómicos de España".

Por su parte, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, se ha referido al concurso como una oportunidad para la actividad hostelera y comercial de la ciudad.

En este sentido, el diputado Jesús Tapia ha insistido el objetivo de poner en valor la dimensión cultural y gastronómica de la provincia y contribuir a su promoción como destino turístico a través de esta iniciativa La final se desarrollará en directo ante el público.

Los participantes tendrán que elaborar sus propuestas y el jurado las evaluará atendiendo a distintos aspectos establecidos en las bases del certamen: la viabilidad de la receta para el servicio en barra, el punto de cocción y la textura de la patata, el equilibrio de la salsa, el sabor, la creatividad y la presentación.

JURADO POPULAR

El concurso contará también con un Jurado Popular, compuesto por cinco representantes seleccionados entre los participantes de las Rutas Bravistas 2026. Su valoración servirá para conceder un premio especial al margen del fallo del jurado profesional.

En esta séptima edición participarán 18 cocineros, 15 seleccionados por el comité técnico y otros tres clasificados en la eliminatoria local palentina.

El certamen repartirá 4.500 euros en premios metálicos y reconocimientos en especie, además de contemplar distinciones especiales a la innovación, la estética, el uso de productos con el sello Alimentos de Palencia y el premio del Jurado Popular.

Palencia Brava se encarga de la organización del concurso con el apoyo del Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local; y de la Diputación de Palencia, a través de Alimentos de Palencia.

El concurso cuenta también con el respaldo de diferentes patrocinadores y colaboradores.