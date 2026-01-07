Dos evacuados tras una colisión con cuatro vehículos implicados en el Arco de Ladrillo de Valladolid

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han precisado evacuación a un centro hospitalario tras una colisión con cuatro vehículos implicados en el Arco de Ladrillo de Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y de la Policía Municipal.

El accidente se ha producido minutos antes de las 8.43 horas, cuando se ha avisado al 112 de la colisión de varios vehículos en la parte alta del viaducto del Arco de Ladrillo, sentido centro, y se solicitaba asistencia para atender a dos personas, por lo que se ha avisado a la Policía Local de Valladolid, a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

En el lugar se ha atendido a una mujer de 33 años y a un varón de 32 a quienes se ha trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario.