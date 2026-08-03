Dos heridos en un accidente entre dos turismos en la CL-605 en Aldeaseca (Ávila)

ALDEASECA (ÁVILA), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un varón septuagenarios han resultado heridos este lunes en un accidente entre dos turismos en el kilómetro 65 de la CL-605 en Aldeaseca (Ávila), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.44 horas, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del suceso y de que había dos heridos, uno de ellos atrapado en el interior de uno de los turismos.

Desde la sala del 1-1-2 se ha avisado a Guardia Civil de tráfico de Ávila, a los Bomberos de Ávila, a los Bomberos de Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado (HEMS) y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, los bomberos han excarcelado a una mujer de unos 60 años que, posteriormente, ha sido trasladada en el helicóptero de Sacyl al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Además, Emergencias sanitarias ha atendido a otro herido, un varón de unos 65 años.