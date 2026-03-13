Dos heridos en un accidente laboral tras caer a un contenedor de desechos en el CTR de Valladolid

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores del turno de noche del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Valladolid han resultado heridos de diferente consideración esta madrugada tras sufrir una caída a distinto nivel desde una cinta transportadora a un contenedor de desechos voluminosos.

Los afectados son un hombre de 40 años y una mujer de 44, quienes realizaban tareas de mantenimiento en las instalaciones en el momento del suceso.

Según han informado fuentes municipales, las causas del accidente se desconocen por el momento y serán determinadas con precisión por los técnicos de prevención en las próximas horas.

Ambos empleados han recibido asistencia inmediata por parte de los servicios de emergencia y han sido trasladados al Hospital Clínico de Valladolid para ser tratados de sus diversas afecciones.