Dos heridos en un accidente al salirse de la vía y volcar un turismo en Otero de Herreros (Segovia)

SEGOVIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La salida de vía de un turismo registrada esta tarde en Otero de Herreros se ha saldado con dos personas heridas, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 17.19 horas, que es cuando el 112 ha recibido una llamada que informaba de la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 75 de la N-603, en Otero de Herreros, donde al menos una mujer había resultado herida y se hallaba atrapada en el interior del vehículo.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha asistido a un varón de unos 55 años y a una mujer de unos 25 años que han sido trasladados posteriormente al Complejo Asistencial de Segovia, el varón en ambulancia soporte vital básico y la mujer de UVI móvil.