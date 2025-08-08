Dos heridos tras chocar un camión y una furgoneta de mantenimiento en la A-1 en Honrubia

Archivo - Imagen de archivo del 112 de Castilla y León - 112 - Archivo

HONRUBIA DE LA CUESTA (SEGOVIA), 8 (EUROPA PRESS)

Dos varones de 48 y 63 años han resultado heridos como consecuencia de un accidente de circulación registrado esta noche en la A-1 en Honrubia de la Cuesta (Segovia) donde han chocado un camión y una furgoneta de mantenimiento de carreteras.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León y recoge Europa Press, el accidente ha ocurrido a las 01.55 horas de este viernes, 8 de agosto, en el kilómetro 135 de la A-1, sentido Madrid, donde han colisionado un camión y una furgoneta de mantenimiento de carreteras.

Los alertantes solicitaron asistencia para los dos conductores ya que estaban heridos tras lo que el 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, la UVI móvil trasladó a un varón de 48 años y la ambulancia de soporte vital básico a otro de 63 años, ambos al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos).