Dos heridos en un choque entre dos turismos en Valladolid capital

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este mediodía como consecuencia del choque entre dos turismos registrado en Valladolid capital, concretamente en la confluencia de las calles José Garrote Tebar y Adolfo Miaja de la Muela, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha registrado poco antes de las 14.36 horas, que es cuando la sala del 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia sanitaria para atender a dos adultos heridos leves. Se ha avisado a la policía local de Valladolid, a Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl.