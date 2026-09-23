Dos heridos en una colisión frontal entre un tractor y un turismo en Vadocondes (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia UVI móvil. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas ha resultado heridas en una colisión frontal entre un tractor y un turismo en el kilómetro 3 de la carreta N-122 en Vadocondes (Burgos).

Los hechos se han producido a las 17.41 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso a Guardia Civil de tráfico de Burgos, a Bomberos de Burgos, a Bomberos de Aranda de Duero y a Emergencias sanitarias - Sacyl.

El alertante comunica que uno de los heridos se encuentra atrapado en el interior del vehículo.